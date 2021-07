Courrier des lecteurs La co-habitation solidaire : une des solutions au mal-logement

Par Patrice Louaisel, Président de SOS Gramounes isolés - Publié le Samedi 10 Juillet 2021 à 08:39

Pas un jour où on ne parle du mal-logement et de l'insuffisance de logements sociaux ...Alors on finance des programmes à tout va aux frais du contribuable sans même rechercher des solutions alternatives et complémentaires.... Or, la "co-habitation solidaire", proposée et pratiquée depuis 6 ans à la Réunion par l'association "SOS Gramounes isolés" pourrait être une de ces alternatives. Elles sont déjà nombreuses les familles qui y font appel et pour de nombreuses raisons : solitude et isolement de nos gramounes désireux de rester chez eux le plus longtemps possible, épuisement des aidants car l'accompagnement peut durer des décennies, coût faramineux de l'accès aux EHPADS et maisons de retraite..(plus de 2000€/mois).pour les familles. Au niveau de l'Etat, la "messe est dite" : à la Réunion, on va limiter drastiquement la construction et l'entretien de nouvelles structures trop onéreuses pour lui et bien sûr pour le contribuable. Une étude commandée par l'ARS il y a 2 ans : "Gramoune care" visible sur google, faite auprès de 800 gramounes réunionnais, concluait que le "challenge" devient impossible et qu'il va falloir que nos gramounes restent chez eux le plus longtemps possible...ce que d'ailleurs ils souhaitent mais pas dans n'importe quelles conditions ! Assaillis par la peur et une dépression rampante (46% d'entre eux selon "gramoune care") , insécurisés la nuit (risques de chûtes mortelles : 12000/an en France, soit 4 fois plus que les accidents de la route), on ne peut laisser nos gramounes finir leur vie dans de telles conditions. La synthèse a été faite par "SOS Gramounes isolés" par ce système de co-habitation solidaire : rechercher des accompagnants pour le soir et la nuit en semaine qui en retour de leur présence bienveillante bénéficient d'une chambre meublée offerte gratuitement par la personne âgée et sa famille chez le (la) gramoune..Un contrat gagnant-gagnant entre un(e) gramoune et sa famille qui bénéficie d'une présence sécurisante précieuse offerte gratuitement et d'autre part un(e) accompagnant(e) qui bénéficie d'un hébergement gratuit et assiste une famille épuisée ... L'Etat, ne sera pas en reste puisque ce système retardera l'entrée en maison de retraite ou en EHPAD et les frais inhérents, considérables autant pour lui que pour nous les contribuables. Pour être concrets, nous avons aujourd'hui des offres d'hébergement offertes à des dames-principalement- sur la PLAINE DES PALMISTES, (Hou F) STE SUZANNE, STE THERESE, LES AVIRONS, ST LEU, (F) l'HERMITAGE (Hou F) PITON ST LEU (H), ST PIERRE, LA PLAINE DES CAFRES (F) disponibles en téléphonant au 0262 582 581 en journée (facebook SOS Gramounes isoles). Ces offres ou d'autres (nous en recevons chaque semaine) pourraient être d'un précieux secours pour des dames seules entre autres. A terme, quand après les retraites le gouvernement et les Assemblées traiteront du projet "grand âge et perte d' autonomie", Nous espérons avec l'aide précieuse de nos parlementaires, toutes tendances confondues, que les accompagnants puissent bénéficier d'une "indemnité de garde de nuit" à hauteur de 600 à 800€ pour répondre à leurs besoins essentiels. Nous comptons sur nos députés et sénateurs réunionnais pour appuyer notre démarche auprès de leurs groupes parlementaires.