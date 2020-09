A la Une .. La clinique Saint-Vincent va épauler le CHU

La clinique Saint-Vincent a ouvert une unité de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) Post Covid-19 de lits. Cette unité sera installée dans la Clinique Sainte-Clotilde et a pour objectif de soulager le CHU dans la prise en charge des patients. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 12 Septembre 2020 à 08:16 | Lu 601 fois

Le communiqué :



MISE A DISPOSITION DE LITS SSR POLYVALENTS NON-COVID GÉRÉS PAR LA CLINIQUE SAINT-VINCENT SUR LE SITE DE LA CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE

Le 11 Septembre 2020

La Clinique Saint-Vincent a ouvert le 25 mai dernier son unité Soins de Suite et Réadaptation (SSR) Post Covid-19 de 25 lits, en étroite collaboration avec l’Agence Régionale de Santé de La Réunion et le CHU Nord, pour une prise en charge des patients Covid-19 en post médecine ou réanimation du CHU Nord.



Pour pallier à l'affectation de ces lits SSR dédiés aux patients Post Covid-19, et afin d’augmenter les capacités d’aval en lits de SSR pour les patients Non Covid19, le Groupe de Santé Clinifutur et le CHU Réunion se sont concertés sous l'égide de l'Agence Régionale de Santé de La Réunion, afin d'envisager toutes les possibilités sur le territoire Nord.



Les établissements et services SSR assurent le rôle de lits d’aval des services des établissements de médecine ou de chirurgie et participent à la fluidification des parcours de prise en charge en service de médecine, de chirurgie ou de réanimation.



C'est dans ce cadre de coopération régionale, que tous les établissements du Groupe de Santé Clinifutur s'organisent afin de pouvoir venir en renfort de l'hôpital public.



Ainsi, il a été convenu, d'installer un service de 20 lits de SSR Non Covid-19 dans une unité vacante sur le site de la Clinique Sainte-Clotilde qui sera exploité par les équipes de la Clinique Saint-Vincent dont le statut de SSR Post Covid-19 actuel ne permet pas l'utilisation de ses propres locaux.



De fait, ce nouveau service, entièrement géré par la Clinique Saint-Vincent sera situé au 3ème étage du bâtiment G de la Clinique Sainte-Clotilde. Équipé de chambres doubles et individuelles, d'un plateau technique adapté et de personnel soignant et médico-technique formé, il permettra la rééducation et la réadaptation de patients adultes polypathologiques dont les admissions se feront à la demande des établissements de santé d'amont (MCO) par le logiciel "Via trajectoire" soit par fax ou mail pour les médecins généralistes, selon les coordonnées habituelles du secrétariat du SSR de la Clinique Saint-Vincent.



