Actu Ile de La Réunion La clinique Les Tamarins Sud lance un job dating pour recruter son personnel

Après plus d’un an de travaux, la clinique Les Tamarins sud ouvrira ses portes le 2 novembre prochain à Pierrefonds. Afin de recruter son personnel paramédical, logistique et administratif, l’établissement organise un job dating les 19 ,20 et 21 août prochain à l’Espace Moulin à Café à la Ravine des Cabris de 9 heures à 16 heures. Le communiqué : Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 16:17 | Lu 78 fois

novembre prochain à Pierrefonds. Afin de recruter son personnel paramédical, logistique et administratif, l’établissement organise un job dating les 19 ,20 et 21 août prochain à l’Espace Moulin à Café à la Ravine des Cabris de 9 heures à 16 heures.



A leur arrivée, les participants en candidatures spontanées pourront se présenter au point information afin de déposer leur CV et lettre de motivation ; ils pourront ensuite visionner un film de quelques minutes décrivant le Groupe Les Flamboyants ainsi que le projet de la Clinique Tamarins Sud. Ils seront ensuite dirigés vers les espaces réservés aux entretiens professionnels. Pour assurer la sécurité de tous, les gestes barrières seront respectés et le port du masque sera obligatoire.



La Clinique Les Tamarins Sud s’étend sur 17 334m2 et pourra accueillir 99 patients en hospitalisation complète grâce aux 66 chambres qui ont été construites, et une quarantaine de patients en hospitalisation de jour. Ils seront encadrés par plus de 170 professionnels de santé.



Le projet représente un investissement de 32.2 millions d’euros en bâtit et foncier (dont 25M€ en travaux) et de 2.2 millions d’euros en matériel et équipement médical.



Forte de l’expérience de sa consoeur dans l’Ouest, la Clinique Les Tamarins Sud, en complémentarité avec l’offre publique, apportera une réponse de proximité à la prise en charge en rééducation spécialisée sur le territoire sud pour les problématiques : Neurologiques (patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux, patients polytraumatisés ex : accidents de la route, etc) ; Orthopédiques (patients en rééducation post chirurgicale, ex : prothèses de hanche, de genoux, etc).



La vocation des Cliniques Les Tamarins est d’optimiser la récupération physique et cognitive de la personne par une prise en charge précoce et spécialisée. L’objectif étant ainsi de limiter le handicap et de favoriser le retour à l’autonomie.





Publicité Publicité