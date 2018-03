La climatisation et l’alarme à l’école Évenor Lucas à Boucan Canot

Les enfants de l’école primaire Évenor Lucas sont plus réceptifs l’après-midi en classe depuis l’installation de la climatisation, il y a une douzaine de jours.



Dans le cadre de la politique de déploiement de la climatisation au sein des écoles du littoral de Saint-Paul, celle de Boucan Canot a été équipée de matériel offrant des caractéristiques économiques et écologiques.



L’objectif affiché est d’offrir aux petits et aux enseignants dans toutes les salles de classes, bureaux et salles d’activités de meilleures conditions en réduisant l’impact de la température en période chaude.



Entre le renforcement du compteur électrique, l’installation d’un tableau électrique spécifique pour les climatiseurs, l’acquisition et l’installation des appareils et leurs raccordements électriques, le coût des travaux s’élève à 70 000 €. Selon la directrice remplaçante de l’école qui ne cache pas sa satisfaction, tout fonctionne bien pour le moment…



Par ailleurs, des ouvriers étaient encore à l’œuvre ce jeudi matin, un dispositif d’alarme est également installé.