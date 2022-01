La clé pour cette nouvelle année

En cette période très compliquée, épidémie, violence, féminicide, infanticide, séparations, chômage, incendie criminel.

Et quand nos soucis ne viennent pas aussi de nos proches, la jalousie, la méchanceté, c’est notre orgueil, notre égo, amplifié par l’alcool et les drogues, qui nous entraînent dans l'abîme du désespoir.



Alors, isoler dans la tourmente, quoi faire ?



Comme beaucoup de gens modestes, j’ai aussi connu la traversée du désert, les épreuves. J’ai donc cherché à comprendre, vers qui me tourner pour m'en sortir. Et grâce à Dieu, j’ai trouvé non pas une formule magique, encore moins un talisman créé par le voyant charlatan, qui vise plutôt mon compte bancaire presque vide, mais tout simplement une prière.



Cette prière c’est le ROSAIRE. Déjà présent depuis bien longtemps dans la famille catholique, le rosaire est à la fois une prière et une méditation sur les grands moments de la vie de Jésus et de Marie, qu’on peut transposer à notre époque dans notre vie de tous les jours.

J’avoue que je connaissais déjà le rosaire, mais ne pouvais croire qu’un "je crois en Dieu", qu’un "Notre Père" et un petit "je vous salue Marie" aussi simples, que je récitais déjà, pouvaient changer une vie et répondre à mes problèmes. Mais après 4 années de recherches et de pratiques, comme témoignent les anciens, le rosaire récité comme l’a inspiré Marie, est bien le code de la route, de la vie si on peut dire. Comment bien vivre et se comporter dans la société.



Mais, je vous avoue qu’au début, ce rosaire en question me paraissait long, vieillot, une prière pour les plus âgés. Je suis un peu saint Thomas, mais Dieu soit loué et je remercie son Esprit saint, au bout de quelques mois, j’ai commencé à sentir les bienfaits de cette belle et humble prière devenue depuis ma prière préférée.



Concrètement, il y a le chapelet, un objet constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle. Il permet de compter, en égrenant les grains, des prières récitées de manière répétitive. Vous devez investir entre 2 et 5 euros pour l’avoir. Ensuite la prière du rosaire et les méditations, on peut les trouver sur le Net gratuitement ou aussi dans les paroisses.



Mais au début, vous allez devoir lutter contre le démon, je ne plaisante pas, il va tout faire pour vous démotiver et vous décourager. Son but est de vous faire abandonner le plus rapidement possible cette prière puissante et redoutable, qui va le chasser de votre vie et détruire son influence sur vos proches.

Il se manifestera alors à travers ces derniers, qui encore sous influence vont essayer de vous déstabiliser. Vous allez aussi trouver comme moi que cette prière est trop longue, que vous n’avez pas assez de temps et que le résultat que vous espérez n’est pas présent et même que vos problèmes ont été multipliés. Vous allez vous endormir chapelet dans les mains et le mauvais esprit se manifestera pour entraîner vos pensées loin de la méditation.

Vous aurez aussi à faire face à des provocations, des critiques tels que “ou sa rent prêt“, “ou pren ou pou un grand catholique“, “ou n’a tro péchés“ ? Ou encore “l’église lé ceci lé cela“, “lo prêt lé pédophile“. Dites-vous bien que c’est le malin qui parle à travers la bouche de ces gens. Là encore, ne répondez pas, n’entrez surtout pas en conflit, n'ayez pas honte de votre choix.

Tenez bon, la lutte a commencé, le paraclet commence à nettoyer tout ce qui est mauvais en vous et autour de vous. Lentement grâce à votre rosaire, l’Esprit-Saint purifiera d’abord votre cœur, elle va se manifester en vous, par moment vous aurez des larmes incontrôlables, et parfois sentir une présence, que vous ne pourriez décrire.

Votre vie va changer, mais pas comme vous le voudrez, mais comme Dieu le veut.



Quand chez moi ça ne va pas, je prends mon chapelet comme on prend son téléphone, je m’adresse directement, pendant 30 minutes (temps que peut durer un rosaire) à Jésus par le biais de sa maman Marie. Je prie et lui confie la situation et cela d’après le mystère du jour. Certes je n’ai pas la réponse dans l’immédiat, mais sûr et certain que je l’ai dans les jours suivants.



Ne croyez surtout pas que vous n’aurez plus de problèmes, ce serait mentir de vous dire cela, mais vous ne serez plus seul, vous allez être guidé sur le chemin que Dieu a tracé pour vous avec ses épreuves et ses bienfaits. Vous aurez la protection pour votre famille, vous pouvez méditer un rosaire pour les autres, aussi pour les âmes des gens que vous avez connus, bons ou mauvais, priez pour eux, ils prieront pour vous.



Pour finir : voilà, un ouvrier catholique qui après des années de services dans une entreprise, demande une augmentation à son patron. Ce dernier lui promet que, dès que la conjoncture ira mieux, il répondra favorablement à sa demande.

Déçu, l’ouvrier dans sa prière demande une solution à la Sainte Vierge, et au bout de quelques jours, il apprend qu’une nouvelle entreprise récemment installée, recherche un ouvrier correspondant exactement à son profil, pour un poste mieux payé que le sien.

Il se présenta alors à l’entretien, qu’il réussit avec succès, pour lui pas de doute encore une fois, sa prière a été entendue. Quelques jours après, il reçut la réponse, il n’a pas été retenu.

En bon-chrétien et dans le doute, il se disait, pourquoi pas moi, me suis-je mal comporté ? Ce poste, ce n’était pas énorme, mais simplement un petit plus financier, pour le bien-être de sa famille.

Quelques mois ont passé, et l’ouvrier en lisant la presse, reçoit la réponse à sa question, l’entreprise en question est en faillite et tout le personnel va être licencié.



Seul Dieu sait ce qui est bon pour nous, et fort heureusement qu’il ne nous accorde pas toujours notre demande.



Bonne année à vous tous qui lisez ce billet et pour celles et ceux qui veulent changer de vie, bon ROSAIRE !