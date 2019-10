La circulation réglementée pour le Dipavali

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La circulation et le stationnement seront interdits sur les rues :

Quai Gilbert, portions comprises entre les rues :

Lépinay et Rhin et Danube du vendredi 8 novembre à 16 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures

Rhin et Danube et Suffren du samedi 9 novembre à 6 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures

Rhin et Danube, portion comprise entre les rues Évariste-de-Parny et du Quai Gilbert, du samedi 9 novembre à 6 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures

Élie-Eudor du samedi 9 novembre à 6 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures.

Le stationnement sera interdit du vendredi 8 novembre à 6 heures au dimanche 10 novembre à 6 heures sur les parkings :

Laçay

Et le parking attenant à la Place du Général-de-Gaulle.

Pour permettre le bon déroulement du défilé organisé dans le cadre du Dipavali sur le boulevard du front de mer, le 9 novembre, les voies ci-dessous ferment à la circulation du 17 à 20 heures :

Boulevard du front de mer, portion comprise entre les rues de La Buse et du Quai Gilbert

Quai Gilbert, portion comprise entre le Boulevard du front de mer et la rue Suffren

Rue Évariste-de-Parny, portion comprise entre les rues Eugène-Dayot et du Général-de-Gaulle

Rue du Général-de-Gaulle, portion comprise entre la rue Marius-et-Ary-Leblond et le Boulevard du front de mer.

Le Dipavali du vivre ensemble se tiendra le samedi 9 novembre 2019 sur la Place du Débarcadère. La ville de Saint-Paul prend un arrêté municipal afin de réglementer la circulation du vendredi 8 au dimanche 10 novembre.





