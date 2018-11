La circulation réglementée pour le Dipavali

Pour permettre le bon déroulement de la manifestation, les mesures suivantes sont prises:

La ville de Saint-Paul réglemente provisoirement la circulation et le stationnement pour le bon déroulement du Dipavali du vivre ensemble organisé ce vendredi 9 novembre 2018 sur la place du Débarcadère. En conséquence: la circulation sera interdite dans plusieurs rues situées sur le front de mer à partir de ce jeudi 8 novembre et ce jusqu’au samedi 10 novembre.Le stationnement sera aussi interdit sur les parkings de l’hôtel de Laçay et de Cimendef.Circulation interdite du jeudi 8 novembre à partir de 18 heures au samedi 10 novembre à 6 heures sur la portion comprise entre lesStationnement interdit du 8 novembre à partir de 18 heures au 10 novembre à 6 heures, côté montagne portion comprise entre lesCirculation et stationnement interdits le 9 novembre, de 6 heures à minuit, portion comprise entre les rues Rhin et Danube et SuffrenCirculation et stationnement interdits le 9 novembre, de 6 heures à minuit, portion comprise entre les rues Évariste-de-Parny et duQuai GilbertCirculation et stationnement interdits le 9 novembre, de 6 heures à minuitStationnement interdit du 8 novembre à partir de 18 heures au 10 novembre à 6 heuresStationnement interdit du 8 novembre à 18 heures jusqu’au vendredi 9 novembre à 20 heures.Consultez ici l’arrêté pris par la commune et l’autorisation d’occupation temporaire du parking Cimendef par la Sedré.