<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul La circulation réglementée à l’Hermitage pour le réveillon du 31

La ville de Saint-Paul prend un arrêté municipal portant réglementation provisoire de la circulation et du stationnement à l’Hermitage-les-Bains à l’occasion de la Saint-Sylvestre, du lundi 31 décembre 2018, 6 heures du matin, jusqu’au mardi 1er janvier 2019 à 6 heures également.



Le stationnement sera interdit du 31 décembre 2018 à 6 heures au 1er janvier 2019 à 6 heures:

Partie centrale de l’Avenue de la Mer et les accotements de l’Allée des Îles Éparses

Chemin du Père Lafrite, côté gauche dans le sens Boulevard Leconte-de-Lisle et la Route de l’Hermitage-les-Bains



La circulation sera en sens unique du 31 décembre 2018 à 12 heures au 1er janvier 2019 à 6 heures:

Boulevard Leconte-de-Lisle, de l’Avenue de la Mer vers le chemin du Père Lafrite (sens nord sud)

Chemin du Père Lafrite, du Boulevard Leconte-de-Lisle vers la Route de l’Hermitage-les-Bains

Route de l’Hermitage-les-Bains, du Chemin du Père Lafrite vers l’Avenue de la Mer (sens sud nord)

Chemin de l’Hermitage-les-Bains et la Ruelle des Bougainvilliers, du Boulevard Leconte-de-Lisle vers la Ruelle des Ajoncs



La circulation sera interdite du 31 décembre 2018 à 15 heures au 1er janvier 2019 à 6 heures:

Route des Sables du sous-bois de l’Hermitage-Les-Bains



La circulation sera interdite du 31 décembre 2018 à 6 heures au 1er janvier 2019 à 6 heures:

La voie de circulation côté mer du Boulevard Leconte-de-Lisle sera réservée pour les secours, les forces de police et de gendarmerie entre l’Avenue de la Mer et le restaurant Zen

La voie de circulation de la Route de l’Hermitage-les-Bains côté mer sera réservée au stationnement, portion comprise entre le Chemin du Père Lafrite et l’Avenue de la Mer



Le stationnement et la circulation seront interdits du 30 décembre 2018 à 6 heures au 2 janvier 2019 à 12 heures:

Voie de dégagement située à l’intersection de la Route des Sables et du Boulevard Leconte-de-Lisle direction Sud, pour permettre l’installation d’un poste de secours



Le stationnement sera interdit du 31 décembre 2018 à 6 heures au 1er janvier 2019 à 6 heures:

L’aire de retournement située à l’arrière de l’Hôtel Le Récif à l’Hermitage



Découvrez Partie centrale de l’Avenue de la Mer et les accotements de l’Allée des Îles ÉparsesChemin du Père Lafrite, côté gauche dans le sens Boulevard Leconte-de-Lisle et la Route de l’Hermitage-les-BainsBoulevard Leconte-de-Lisle, de l’Avenue de la Mer vers le chemin du Père Lafrite (sens nord sud)Chemin du Père Lafrite, du Boulevard Leconte-de-Lisle vers la Route de l’Hermitage-les-BainsRoute de l’Hermitage-les-Bains, du Chemin du Père Lafrite vers l’Avenue de la Mer (sens sud nord)Chemin de l’Hermitage-les-Bains et la Ruelle des Bougainvilliers, du Boulevard Leconte-de-Lisle vers la Ruelle des AjoncsRoute des Sables du sous-bois de l’Hermitage-Les-BainsLa voie de circulation côté mer du Boulevard Leconte-de-Lisle sera réservée pour les secours, les forces de police et de gendarmerie entre l’Avenue de la Mer et le restaurant ZenLa voie de circulation de la Route de l’Hermitage-les-Bains côté mer sera réservée au stationnement, portion comprise entre le Chemin du Père Lafrite et l’Avenue de la MerVoie de dégagement située à l’intersection de la Route des Sables et du Boulevard Leconte-de-Lisle direction Sud, pour permettre l’installation d’un poste de secoursL’aire de retournement située à l’arrière de l’Hôtel Le Récif à l’HermitageDécouvrez ici en intégralité l’arrêté municipal. Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Beach soccer : Corbeil bat Coche Mahot en finale Le palmarès du concours jardins et balcons fleuris dévoilé