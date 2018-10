La circulation réglementée à Saint-Paul pour le Forum d’initiative locale

Les mesures suivantes seront prises:

Le Forum d’initiative locale (FIL) se déroulera le samedi 3 novembre 2018 dans la ville saint-pauloise sur la place du Débarcadère. Il faut donc réglementer provisoirement la circulation et le stationnement en centre-ville afin de permettre le bon déroulement de la manifestation, du 2 au 4 novembre.La commune prend donc un arrêté municipal daté de ce mardi 23 octobre. Vous pouvez le consultez en cliquant ici Circulation interdite du 2 novembre à partir de 18 heures au 4 novembre à 12 heures, portion comprise entre les rues Lepinay et Rhin et DanubeCirculation et stationnement interdits le 3 novembre de 6 heures à 20 heures, portion comprise entre les rues Rhin et Danube et SuffrenCirculation et stationnement interdits le 3 novembre de 6 heures à 20 heures, portion comprise entre les rues Évariste-de-Parny et du Quai GilbertCirculation et stationnement interdits le 3 novembre de 6 heures à 20 heuresStationnement interdit sur 10 emplacements du 2 novembre à partir de 18 heures au 4 novembre à 12 heuresStationnement interdit le 3 novembre de 6 heures à 18 heures