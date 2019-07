<<< RETOUR Ville de Saint Paul

La circulation piétonne interdite sur une partie du littoral de Saint-Paul





Un avis émis par les services de Météo France à La Réunion et valable sur le littoral ouest et sud de l’île au cours de la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet et dans la journée du 15 juillet. Retrouvez



La circulation piétonne sur la frange littorale allant de la base ULM de Cambaie à la pointe de la Ravine de Trois Bassins reste donc interdite jusqu’à la fin de la vigilance fortes houles.



Les services de Saint-Paul vont également mettre en place un dispositif de sécurisation du Débarcadère (front de mer de Saint-Paul) ainsi que de la Digue (Saint-Gilles-les-Bains).



La collectivité prend aussi un second arrêté municipal portant interdiction provisoire de la baignade, des activités nautiques et d’accès à la plage des Roches Noires pour cause de reprofilage de la plage du jeudi 11 au 15 juillet inclus.



Dans le cadre de la prévention du risque d’ensablement du port de Saint-Gilles-les-Bains, suite aux fortes houles annoncées, il y a lieu de procéder aux travaux de reprofilage de la plage des Roches Noires. Découvrez l’arrêté



Dernier arrêté municipal afin de permettre l’intervention des engins de travaux publics pour permettre les opérations de reprofilage aux Roches Noires : celui portant réglementation provisoire du stationnement rue de la Poste à Saint-Gilles-les-Bains, du 11 au 15 juillet.



