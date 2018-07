La chute libre indoor: Les sensations d’un saut en parachute … à l’abri

Ce simulateur recréée à l’identique les sensations de la chute libre. "On va avoir les mêmes sensations qu’un saut d’un avion", explique Sophie Bernier, la gérante de "Outfly". Le cylindre de Plexiglas de 6 mètres de haut reçoit des vents pouvant aller jusqu’à 280 km/h.



La "chute" est maîtrisée par les parois, mais également par deux filets aux extrémités.



Ces cheminées permettent aussi aux parachutistes de s’exercer. "C’est un bon complément, quand il y a des figures à travailler plus précisément. C’est plus simple de travailler ici, on n’a pas de soucis avec le vent ou la météo."



Au niveau français et même mondial, la chute libre indoor prend de l’ampleur. "Elle va essayer d’autre discipline de démonstration pour les jeux olympiques de Paris 2024."



La discipline est accessible à tous, sauf souci de santé à partir de cinq ans. "On a des gens qui ne sont pas sportifs, ou qui ont peur de faire un saut en tandem et qui viennent essayer." Seule limite, ne pas dépasser 1m95 et 100kg.



Les premiers "sauts" durent une minute, un temps qui peut sembler court mais il faut garder à l’esprit que la durée moyenne d’un saut en parachute est de 40 secondes.



Théoriquement à quelques centimètres du sol, l’adrénaline est pourtant au rendez-vous. Eva a reçu un saut en cadeau pour son baccalauréat et raconte. "C’est un peu difficile au début car en théorie, on connait la position car la monitrice nous la montre au sol avant. Quand on est dans le tube, on oublie un peu avec le vent. Au début ça fait peur mais après c’est la bouffée d’adrénaline!".