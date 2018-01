La chasse tangue ouverte à partir du 17 février

La vente des licences de chasse au tangue 2018 va débuter le Mardi 6/02/18 dans les locaux de l’Office National des Forêts (Saint-Denis et Bourg-Murat). La période de chasse s’étale cette année : du Samedi 17/02/18 au Dimanche 15/04/18.



La vente de licences se déroulera dans les locaux de l'ONF sur les sites de :



• Bureau de la Direction Régionale de l'ONF, Service Forêt, à St-Denis (Boulevard de La Providence) :

Du Mardi 6 Février au Vendredi 16 Février 2018

- du Lundi au Jeudi de 8:00 à 11:30 et de 13:30 à 16:30

- le Vendredi de 8:00 à 11:30 et de 13:30 à 15:00



• Bureau ONF de Bourg-Murat :

Du Mardi 6 Février au Jeudi 15 Février 2018

- les Mardi et Jeudi de 6:00 à 11:00



Le prix d'une licence pour un lot vendu à l’unité est de 60 €.



L’ONF propose un prix forfaitaire de 150 € pour avoir l’autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts.