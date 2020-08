Courrier des lecteurs La chasse aux sorcières et la dictature sont dans la place à Saint Paul !

Par Un employé vigilant - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 14:10 | Lu 180 fois

Après moins d’un mois de mandat pour la nouvelle Maire de Saint-Paul, elle a d’ores et déjà signifié à 3 /5 des DGAS de la collectivité qu’elle ne souhaitait pas les garder dans sa mandature. Ainsi, Laurent Robert, DGAS du Pôle Technique, Bernard Robert, DGAS du Pôle Aménagement et Economie ainsi que Soraya Issop Mamode, DGAS du Pôle Développement Durable ont eu un entretien informel pour les informer qu’ils ne garderont pas leurs postes dans la prochaine réorganisation des services ni leurs pôles. Pire, l’élue les a prévenu assez tôt pour qu’ils puissent aller chercher ailleurs un autre poste dans une autre collectivité.



Et la maire n’a pas fait dans la dentelle car malgré le fait qu’elle avait fustigé lors du dernier conseil municipal, son prédécesseur sur le fait qu’il n’avait pas donné une place forte à la femme dans sa collectivité lors de la présentation du rapport 2019 sur l’égalité Hommes/ Femmes dans la collectivité , l’élue n’a pas trouvé mieux que de virer la seule femme présente dans la direction générale actuelle !



Autre exemple de "faites ce que je dis, mais pas ce que je fais !" alors que la Maire avait critiqué son prédécesseur sur le fait d’avoir titularisé son ancien chauffeur puis de l’avoir recruté au sein de son cabinet, la nouvelle élue vient de réintégrer son ancien chauffeur, Sully Séraphin au sein de son cabinet, alors même qu'il avait été titularisé sur un grade de catégorie B lors du 1er mandat 2008 - 2014. Elle a même recruté en tant que collaborateur de cabinet, son ancienne assistante, Angelina Pâtissier qui attendait sagement à la mairie du Port, que la délibération passe lors du dernier conseil municipal pour créer leurs postes.



Sur le reproche d’une histoire de famille mise en place en 2014, que dire du fait que la nouvelle maire a embauché en 3ème collaboratrice de cabinet, Tatiana Cuvelier, fille de l’élue du Bassin de vie Plateau Caillou - Fleurimont, Bernadette Mouniama Cuvelier dans sa majorité municipale actuelle.



Bref, kiffe kiffe bourricot, la gestion municipale de Saint- Paul !





Publicité Publicité