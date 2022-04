A la Une .. La chasse aux déchets sur le front de mer de St-Denis est lancée par des étudiantes de l'IAE

​Le rivage avec moins de déchets en tout genre, c’est le défi que se lancent des étudiantes de l'institut d'administration des entreprises (IAE) de La Réunion. Le public peut se joindre à l’opération "coup de propre" ce mardi. Par LG - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 13:09

Des étudiantes de l’IAE de La Réunion se mobilisent ce mardi pour la bonne cause. Elles se retrousseront les manches pour offrir un visage un peu moins pollué au front de mer de Saint-Denis. L'occasion également de porter un message auprès des jeunes et moins jeunes sur l'importance de la préservation d'un environnement non pollué.



L’évènement se déroulera le mardi 26 avril 2022, de 8h à 12h sur le front de mer de Saint-Denis, en face de la cité des arts.



L'action "Coup de Propre" consistera à nettoyer une partie du front de mer tout en faisant de la sensibilisation, notamment à l'aide d'un quiz sur l'environnement.

Lors de cette demi journée, les étudiantes seront amenées à ramasser, trier les déchets et sensibiliser le grand public à la protection de l’environnement, avec l'aide de plusieurs bénévoles.



Des lots écolo à gagner



Afin de rendre l'évènement plus amusant, un jeu sera mis en place. Il prendra la forme d'une compétition entre plusieurs équipes. À l'issue du ramassage, les déchets collectés par chaque équipe seront pesés et l’équipe qui ramassera le plus de déchets remportera des lots.



​À la clé : des serviettes démaquillantes réutilisables, des barquettes en inox, des pailles en bambou, des mugs et des brosses à dents en bambou offerts par un des partenaires de l’opération : Goodbye Plastic qui est une marque réunionnaise engagée contre le "zéro déchet". Elle propose des objets réutilisables et durables pour réduire nos déchets.



Elle n’est pas la seule à apporter sa contribution aux étudiants. "Nous avons fait appel à l'association PropRéunion dont le but est 'de sensibiliser par l’action pour une île plus propre'. En tant que partenaire, cette association nous apporte de nombreux conseils sur les éléments à mettre en œuvre et à prendre en compte afin de réaliser au mieux notre projet ainsi qu'un soutien logistique", explique l'équipe.



"L’impact des déchets devient de plus en plus critique dans le monde entier et à notre échelle, nous avons la possibilité de réduire cet impact. À la Réunion, les embouchures, les ravines et autres lieux sont jonchés de déchets en tout genre. Étant jeunes et directement touchées par les répercussions que cela cause pour notre environnement, nous nous devons d’agir. Nous sommes les futurs parents, les futurs entrepreneurs, la future génération qui évoluera avec cet environnement. Si personne n’agit, notre qualité de vie continuera à se dégrader et si nous n’en parlons pas autour de nous, les choses ne changeront jamais. Par de petites actions, il est possible de faire évoluer positivement les choses…", lancent tel un défi générationnel les étudiantes de la licence Métiers du Marketing Opérationnel.