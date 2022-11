La chasse aux braconniers s'ouvre en même temps que la pêche aux bichiques

Le précieux alevin se fait de plus en plus rare dans nos cours d'eau, ce qui le rend encore plus attractif pour les braconniers. Les bichiques la pa encore monté mais les gendarmes avaient programmé une descente de prévention mercredi dernier à l’embouchure de la rivière du Mât. Un lieu prisé des pêcheurs. La rivière sépare les communes de Saint-André et de Bras Panon.



Cinq militaires, en lien avec le commissariat de Saint André ont donc arpenté le littoral sur une distance d'environ 1 km au niveau de l’embouchure.



En raison du niveau très bas de la rivière, aucun pêcheur n'était en action.



En revanche, deux pêcheurs ont été contrôlés alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule. Ils ont présenté des documents émanant du président de l'association des pêcheurs de bichiques FPTBRM et ont déclaré être enregistrés auprès des affaires maritimes.