A la Une . La chasse aux anglicismes dans les jeux vidéo est ouverte

La délégation générale à la langue française et aux langues de France préconise de franciser les termes utilisés dans les jeux vidéo. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 10:39





L’organisme a donc décidé de s’attaquer aux termes dans les jeux vidéo. Ainsi, le terme "streamer" doit être remplacé par "joueur en direct", "social game" par "jeu social en ligne", "retrogaming" par "rétrojeu".



Couvrez ce mot anglais que je ne saurais voir. La Délégation générale à la langue française et aux langues de France, un organisme relié au ministère de la Culture, s'attaque aux anglicismes. Un travail qui se retrouve compilé dans le dictionnaire FranceTerme qui se charge de renommer en français les réalités nouvelles et les innovations scientifiques et techniques.



