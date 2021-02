A la Une . La chasse au dos-d’âne est ouverte

L’association 40 millions d’automobilistes a lancé une grande opération afin de dénoncer les ralentisseurs et dos-d’âne illégaux en France. L’objectif va être de constituer une carte de France. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 09:40 | Lu 1500 fois





Si l’association ne s’attaque pas au principe du ralentisseur, elle dénonce toutefois les installations qui ne respectent pas les normes. Un tiers des dos d’âne en France sont illégaux. En effet, ils ne doivent pas dépasser 10 cm de hauteur et doivent être implantés dans des zones ou routes qui dépassent les 3 000 véhicules quotidiens.



Après avoir organisé une pétition en ce sens, l’association 40 millions d’automobilistes veut donc passer la seconde sur ce dossier. Sur son site, elle a mis en ligne



Le signalement ne pourra pas se faire de manière anonyme. Une fiche technique doit être fournie avec des informations comme les mesures précises et une photo. Les données récoltées permettront de dresser une carte de France des ralentisseurs illégaux, qui sera par la suite envoyée aux pouvoirs publics.



"Nous ne souhaitons pas entrer en confrontation avec les municipalités qui ont parfois choisi d’avoir recours à ces aménagements sans bien en connaître les réglementations ; rien de bon n’en sortirait. Notre but est d’ouvrir la discussion et de trouver ensemble des solutions adaptées pour le bien de tous" précise 40 millions d’automobilistes sur son site. Tous les Réunionnais ont un exemple précis lorsqu’il s’agit d’évoquer un ralentisseur particulièrement mal fait, voire dangereux. Une problématique qui concerne l’ensemble du territoire national, puisque l’association 40 millions d’automobilistes a décidé d’agir.Si l’association ne s’attaque pas au principe du ralentisseur, elle dénonce toutefois les installations qui ne respectent pas les normes. Un tiers des dos d’âne en France sont illégaux. En effet, ils ne doivent pas dépasser 10 cm de hauteur et doivent être implantés dans des zones ou routes qui dépassent les 3 000 véhicules quotidiens.Après avoir organisé une pétition en ce sens, l’association 40 millions d’automobilistes veut donc passer la seconde sur ce dossier. Sur son site, elle a mis en ligne un formulaire pour signaler les ralentisseurs qui n’obéissent pas aux normes. L’association invite les usagers de la route à dénoncer les ralentisseurs qui sont soit trop hauts, soit trop raides, soit mal éclairés la nuit.Le signalement ne pourra pas se faire de manière anonyme. Une fiche technique doit être fournie avec des informations comme les mesures précises et une photo. Les données récoltées permettront de dresser une carte de France des ralentisseurs illégaux, qui sera par la suite envoyée aux pouvoirs publics."Nous ne souhaitons pas entrer en confrontation avec les municipalités qui ont parfois choisi d’avoir recours à ces aménagements sans bien en connaître les réglementations ; rien de bon n’en sortirait. Notre but est d’ouvrir la discussion et de trouver ensemble des solutions adaptées pour le bien de tous" précise 40 millions d’automobilistes sur son site.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur