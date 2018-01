La chanteuse du groupe "The Cranberries" est morte à 46 ans

Dolores O’Riordan, la chanteuse du groupe "The Cranberries" est morte à l’âge de 46 ans, a annoncé ce lundi son attaché de presse. Elle a été découverte dans une chambre d’hôtel de Londres.



La chanteuse irlandaise du groupe à succès The Cranberries est décédée à l'âge de 46 ans. Le groupe s’était reformé en 2009 après plusieurs années de séparation. Depuis, il donnait régulièrement des concerts. Son groupe avait vendu des millions d’albums dans les années 1990, porté notamment par le succès de "Zombie".



Au printemps 2017, la tournée avait dû être en partie annulée à cause de problème de santé de Dolores O’Riordan. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues.