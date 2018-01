La chanteuse France Gall, est décédée ce dimanche à l'âge de 70 ans à l'hôpital américain de Neuilly, des suites d'une maladie pulmonaire. La chanteuse était hospitalisée pour une infection sévère depuis décembre.



Fille d’un compositeur et chanteur, l’entrée dans le paysage musical français de la jeune femme intervient alors qu’elle a 16 ans avec le titre "Ne sois pas si bête".



Après avoir collaboré avec Serge Gainsbourg et une participation à l’Eurovision, l’artiste s’éloigne quelques temps du hit-parade.



En 1974, elle collabore avec celui qu’elle finira par épouser, Michel Berger. "Starmania", "La groupie du pianiste" et "Il jouait du piano debout" …sont quelques-uns de leurs succès.