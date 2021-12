Culture La chanson de Mickaël Pouvin « à contre courant » en version live

Après le succès de son album "Eternel", Mickaël Pouvin prépare la sortie de son nouvel album courant février 2022. Avant d’ouvrir un nouveau chapitre, et dévoiler les nouveaux titres de son prochain opus, l’artiste a voulu offrir une version inédite du titre "À contre courant", en performance live, piano - voix. - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 17:13

Mickaël Pouvin reprend une chanson parmi les plus poignantes de son album "Eternel".



Une façon de remercier son public et ainsi clôturer son album "Eternel" pour ouvrir une nouvelle histoire avec ses fans.



Le titre sera disponible en téléchargement prochainement.



A noter la sortie de son prochain morceau "Rendez-Vous" le 17 décembre, ainsi que du clip, un avant goût de son prochain album dont la sortie est prévue en février 2022.







