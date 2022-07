La chambre verte se réjouit de la "victoire des planteurs de canne"

Le communiqué :



C'est avec détermination et satisfaction que j'ai appris, avec mes élu(e)s, l'obtention d'avancées concrètes au terme de la réunion de discussions qui s'est tenue mardi soir en préfecture. Des avancées qui, au bénéfice des planteurs, qui étaient attendues de toutes et tous après des semaines de tractations mais aussi de détermination des représentants des planteurs.



Je tiens à chaleureusement féliciter le travail remarquable et remarqué des membres de l'Intersyndicale qui a mené avec détermination des actions de concertation et de proximité auprès des planteurs sous l'impulsion de Pierre-Emmanuel Thonon du Comité Paritaire de la Canne et du Sucre et vice-président des Jeunes Agriculteurs.



« Mobilisés pour accompagner au mieux les planteurs »



Depuis plusieurs semaines voire des mois, l'ensemble des partenaires de la filière avaient uni leurs forces pour obtenir une Convention et des engagements solides et dignes pour les planteurs de canne dont l'union a permis d'obtenir ces résultats. Le combat n'a pas été simple et a nécessité des sacrifices et des actions majeures qui ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, ces actions légitimes ont débouché sur une convention aboutie qui va permettre à celles et ceux qui créent la richesse, nos planteurs, de bénéficier d'une revalorisation de leur revenu dans un contexte national et international fortement contraints. A ce titre, un des objectifs que nous nous étions fixés, le partage des bénéfices des industriels, est désormais acté.



A la Chambre d'agriculture, dès 2021, nous avions attiré l'attention des planteurs et des décideurs sur la nécessité d'appréhender au plus tôt ce combat avec le soutien de l'Etat et des syndicats. Avec l'accompagnement des forces vives de l'agriculture réunionnaise et du groupe de travail «Convention Canne» de la Chambre, nous nous sommes pleinement mobilisés afin d'accompagner au mieux les planteurs d'une canne synonyme de clé de voûte de nombreuses industries dont le sucre, le rhum et l'énergie qui dégagent de nombreuses valeurs ajoutées pour notre territoire.



A travers notre force de propositions techniques et nos pistes de réflexions pour la valorisation du travail des planteurs, nous sommes restés attentifs et aux côtés des planteurs dans ce combat qui va désormais permettre d'engager la campagne sucrière sur de meilleures perspectives et de préparer l'avenir.



Le président de la Chambre d'agriculture de La Réunion,

Frédéric Vienne