La chaine Youtube de Norman Thavaud privée de revenus publicitaires, suite aux accusations de viol

YouTube a annoncé dimanche d’avoir pris la décision de retirer toute publicité sur la chaine du youtubeur Norman Thavaud en raison des accusations de viols pesant sur lui. Par N.P - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 08:30

Devenu célèbre avec vidéos ses humoristiques, Norman Thavaud, 35 ans, aux 2,7 milliards de vues sur YouTube, est accusé de viol dont certains sur mineures.



Placé en garde à vue lundi pour viol et corruption de mineurs, le trentenaire a été libéré le lendemain sans poursuites à ce stade, après les plaintes de six jeunes femmes. En attendant la fin de l'affaire, YouTube a annoncé dimanche d’avoir pris la décision de retirer toute publicité sur la chaine du youtubeur.



Une décision prise "pour une durée indéterminée", rapporte 20 minutes, qui le prive ainsi des publicités générant des revenus associées à ses vidéos suivies par 12 millions d’abonnés. Cette décision fait suite à celle prise lundi par le groupe Webedia (AlloCiné, PurePeople…) de suspendre toute collaboration avec le trentenaire.



"Nous considérons le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, comme inacceptable. Si un contenu inapproprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo et/ou les commentaires. Conformément à notre règlement, nous pouvons aussi clôturer les comptes concernés", a expliqué la plateforme.

D’ailleurs, cette pratique est courante chez la plateforme, ce n’est pas la première fois que YouTube a recours à ce genre de sanction en France. La plateforme indique avoir notamment démonétisé les chaînes des YouTubeurs ExperimentBoy en 2020 et Marvel Fitness en 2021.