La certification des masques réservée aux industriels, un crève-coeur pour les petites couturières La mise au jour de la pénurie de masques à compter du mois de mars a permis à une armée de petites mains de ressortir leur machine à coudre des placards, ou à d'autres de réorienter leur activité habituelle sur la confection de masques. Si leur bonne volonté avait été accueillie positivement par les autorités au début, un grain de sable est venu enrayer leur entrain. Seuls les industriels peuvent faire tester le degré de filtration et de perméabilité de leurs masques par la Direction Générale de l'Armement. De ce fait, les productions artisanales sont condamnées à demeurer dans le rayon des masques de sous-catégorie.

Elle a abandonné son activité de fabrication de masques mercredi dernier, avant de se raviser ce week end. Le manque de clarté dans les mesures gouvernementales est passé par là. La Chambre de métiers de La Réunion nous l’assure ce matin : ses services et la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECTTE) planchent en ce moment même à rédiger un courrier qui sera adressé dans les prochains jours à toutes ces "petites mains" qui pensaient devoir payer plus de 1000 euros pour faire tester leurs masques artisanaux. La faute à une directive du gouvernement qui a jeté le trouble. Mercredi dernier, Elodie découvre, par le biais d’une amie couturière elle aussi, qu’une directive de la Direction Générale des Entreprises impose aux fabricants de masques de faire procéder un test par la Direction Générale de l’Armement. L’objectif de la démarche : certifier que les masques filtrent de Coronavirus à tel ou tel pourcentage. Ce test a néanmoins un coût, de 1110€ à 2280€, supporté par l’entreprise qui en fait la demande. Une somme que ne peut se permettre Elodie, artisan chez "Lav A Li", sa petite entreprise spécialisée dans la confection de textiles réutilisables pour dire stop au tout jetable. C’est donc la mort dans l’âme qu’elle prend la décision, mercredi dernier, de tout stopper. Avec l’amère impression que tout a été fait pour privilégier les industriels.

Ce week end, Elodie est revenue sur sa décision et a repris sa machine à coudre, avec une pointe de regret néanmoins. Car si les commandes restent inchangées pour l’instant, la couturière ne pourra évidemment pas certifier à ceux qui achètent que ses masques sont protecteurs du Covid. Faute de pouvoir les faire tester, alors qu'elle souhaiterait pouvoir les faire tester. C’est donc en toute connaissance de cause que les clients achèteront. D’abord présentés comme utiles il y a de cela quelques semaines encore, louées pour leur dévouement, voici donc les couturières jetées aux oubliettes, déjà. "Je comprends complètement l’obligation de faire certifier les masques dans certaines situations. ça me semble évident que dans les lieux où il y a des soins, comme les hôpitaux, qu'ils soient réclamés. Mais j’ai l’impression que c’est un deux poids deux mesures. On aimerait pouvoir faire les tests…", résume-t-elle son sentiment. La certification accessible aux grandes entreprises qui en ont les moyens crée un rapport de force à l’avantage de ces derniers alors que le processus de confection est identique d’un professionnel à l'autre. Tout est une question d’échelle. "Les tissus magiques ça n’existe pas. On va tous utiliser les mêmes tissus. La technique elle est la même aussi. C’est juste une question de quantité. Et de capacité de production, c’est vraiment deux poids deux mesures", avise Elodie. C’est donc avec regret qu’elle devrait retourner à son activité classique une fois que l’administration l’aura définitivement découragée.

Les grosses entreprises peuvent certifier, les artisans sont de fait mis hors-jeu

"A la base c’est pas vraiment notre activité, on reviendra sur notre coeur de métier. Mais c’était une question d’éthique", ajoute-t-elle comme pour se justifier. "J'ai le sentiment d'être une couturière opportuniste, profitant de la pénurie de masques pour faire du chiffre... ce n'est absolument pas le cas car il y a un manque à gagner suite à l'arrêt de mon activité principale", fait-elle remarquer. Une seule perspective pourrait permettre à toutes ses petites mains de France de jouer d’égal à égal avec les grosses structures : que la Direction Générale des Entreprises offre la procédure de test à tous ces artisans qui travaillent le plus souvent dans une structure unipersonnelle. Selon la Chambre de métiers de La Réunion, son président prépare, en lien avec la DIECCTE, un courrier dans lequel les couturières enregistrées sur la plateforme Reparer.re seront informées du fait que seuls les industriels seront soumis à cette obligation de test des masques produits. Mais le problème demeurera. Si seules les grandes entreprises ont les moyens de faire tester leurs masques, cela revient à dire aux couturières que, sans étiquette affichant une certification, leurs masques appartiennent à une sous-catégorie… "En clair, je ne dois pas valoriser mes produits. Les gens vont donc se tourner systématiquement vers les masques grand public certifiés et vendus par les grandes entreprises, au détriment des petites comme d'hab’…", conclut Elodie.



Voici la démarche que pourront suivre les entreprises qui ont les moyens de faire procéder à un test : "On nous dit : « le masque est un petit accessoire en plus des gestes barrière… » mais Il faut le faire certifier à travers un protocole qui coûte 1110€ pour pouvoir le vendre. On nous dit que quoi qu’il en est, ce ne sera jamais aussi efficace que les masques FFP2/FFP3 mais qu’il vaut mieux cela que rien… Du coup on fait de notre mieux pour la sécurité de nos concitoyens". Mais cet élan de reconnaissance n’a pas duré longtemps : "Merci couturiers, couturières… mais on ne va pas aider des petits artisans alors qu’on peut lancer des marchés publics pour les grosses entreprises de textile ! Je passe donc le flambeau aux grandes surfaces (entre autres)", annonçait ainsi Elodie jeudi dernier, dépitée.







