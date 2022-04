Culture La céramique artistique de Mira à découvrir pendant les journées des métiers de l'art

La Réunionnaise Mira Camalon est sélectionnée pour les journées européennes des métiers d’art. Elle nous ouvre les portes de son savoir-faire, la céramique. Par SF - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 08:36





Attirée depuis l’enfance par la manipulation de la matière, elle suit ses premiers cours de céramique à 7 ans auprès de Véronique Law Tu dans son atelier du chef-lieu. Une façon pour elle de se libérer.



“Je suis atteinte de dyspraxie, ce n’était pas facile pour moi à l’école. Commencer ses cours du soir, ça m’a procuré beaucoup de bonheur. J’y ai aussi appris la patience”, explique-t-elle.



Mirà (son nom d'artiste) s’est ensuite formée en métropole avant de revenir sur l’île, son savoir-faire dans ses bagages, une sorte de revanche sur sa scolarité.



"Je n’ai pas eu le BAC, alors j’ai décidé de suivre cette formation à Paris. J’ai appris le tournage, le maillage, le modelage… De retour, j’ai pu ouvrir ma boutique", se félicite l’artiste céramiste.



Travailler l’émail, le grès noir, ou encore le basalte... La céramiste transforme la pâte molle et crue en objet unique, dur et inaltérable, qu’elle exporte également à l’étranger.



Malgré la passion et le talent, Mirà explique qu’il est toujours difficile d’en vivre, 5 ans après l’ouverture de sa boutique.



"Malheureusement j’ai peu de clients locaux, ces journées où je propose des visites sont aussi l’occasion pour les Réunionnais de découvrir ma passion”.



Les créations de Mirà lui ont valu d’être sélectionnée par l'Institut des Métiers d'Art pour les journées européennes des métiers d’art. Dans le cadre de ces journées, qui s’achèvent ce dimanche, Mirà propose une démonstration à l'atelier qui sera suivie d'une visite du showroom et de la découverte des pièces réalisées.



Comme elle,



