A la Une . La célèbre YouTubeuse Natoo, venue nettoyer les plages de La Réunion, se tord le doigt

Une équipe d'influenceurs et artistes de métropole sont à La Réunion pour la bonne cause. L'opération "Ensemble pour les océans" a démarré en ce début de semaine. Ils ont répondu à l'invitation d'associations locales. Ils viennent sensibiliser le public sur la propreté des océans et sur la cause animale. Par NP - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 12:02

Un petit accident s'est produit dans la piscine naturelle de Grand Anse ce lundi après-midi. Des YouTubeurs, chroniqueurs et influenceurs se baignaient lorsqu'une vague plus forte que les autres les a renversés. Natoo, l'influenceuse aux près de 4 millions d'abonnés sur Instagram, s'est blessée au doigt.

Des influenceurs à La Réunion pour la bonne cause



C'est suite à la sollicitation d'associations locales que la société Ultra Premium Direct et l'association YouCare, créatrice du label "1% pour les animaux", sont venues à La Réunion. Une opération de nettoyage des plages a déjà été organisée. Les bénévoles, comme Natoo, Denitsa, Laura Felpin, Jérôme Niel ou encore Denitsa sont dans l'île dans le cadre de cette opération.



Ils sont accompagnés par des bénévoles locaux, comme Azuima Issa, Miss Réunion 2015.