A la Une ... La casse "sauvage" de la Ligne Paradis de retour

L’activité avait un temps cessé pour aujourd’hui revenir de plus belle. La casse sauvage de la Ligne Paradis se fait à nouveau remarquer, regrette un riverain. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 11:09 | Lu 196 fois

La casse "sauvage" de la Ligne Paradis est de nouveau en activité. "Outre la pollution due à des vidanges moteur, à de l’acide à batterie et autres liquides à même le sol, nettement visibles, le plus inquiétant dans l’immédiat est les pièces démontées trainant à quelques centimètres du trottoir", décrit un riverain.



De surcroit, "des enfants jouaient entre les véhicules lors de la prise de photos, on imagine rapidement qu’un accident puisse arriver".