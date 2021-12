La case à pains rachetée par le groupe L2D

Le communiqué :



En novembre 2021, le Groupe LEVY DEVELOPPEMENT DISTRIBUTION (L2D) reprend LA CASE À PAINS. Créée en 1998 sur le territoire, cette enseigne Réunionnaise propose des pains, pâtisseries et viennoiseries artisanales de grande qualité. Son réseau est constitué de 6 boulangeries LA CASE A PAINS, une boulangerie de quartier sous l’enseigne TI CASE À PAINS et 2 estafettes mobiles.



Par cette nouvelle acquisition, Anne et Olivier LEVY consolident la diversification du groupe dans le secteur alimentaire, un axe de développement stratégique initié avec la reprise de Columbus Café. Ainsi, le groupe souhaite s’inscrire durablement dans le quotidien des Réunionnais et se rapprocher de ses consommateurs. Ce secteur allie le plaisir, l’innovation et l’Humain, 3 éléments essentiels aux entreprises qui constituent L2D.



C’est une immense fierté pour le Groupe L2D d’intégrer La Case à Pains dans son réseau. La direction a pour ambition de conserver la même exigence en matière de qualité des produits, et de continuer à mettre le client au coeur de ses préoccupations. Le rapprochement des entités semble naturel, notamment par les valeurs communes qu’elles partagent : le plaisir, l’ouverture, l’audace, le dynanisme. Ces valeurs couplées à l’artisanat et à la transmission de savoir faire, résonnent afin de constamment faire évoluer La Case à Pains dans la perspective de rester une référence de qualité sur l’île.



Les Réunionnais vouent un amour indéfectible pour le pain, qui conserve une place de choix dans leur alimentation quotidienne. Le pain est également un incontournable du patrimoine culinaire qui – au-delà de nos frontières – a valeur de symbole du «savoir-faire à la Française», un réel art de vivre à perpétuer. Bénéficiant d’une image toujours aussi positive et suivant une tendance de marché qui invite chaque jour les artisans boulangers à tendre vers davantage de qualité, de tradition et d’innovation, le Groupe L2D se retrouve pleinement dans le défi qui se pose à l’univers de la boulangerie de demain.



"Le pain est la genèse de toutes les valeurs : patience, savoir-faire, qualité, exigence, transmission, partage... C’est tout naturellement que le Groupe L2D a été séduit par ce projet que nous allons porter et qui va être pour nous une source perpétuelle d’inspiration." Olivier Levy