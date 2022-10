A la Une . La carcasse d'une baleine dérive au large de la rivière de l'Est

Un drone a réussi à capturer un cliché d'une carcasse de baleine au large de la rivière de l'Est, entre Saint-Benoît et Sainte-Rose. Pour l'instant, il ne semble pas qu'elle se dirige vers la côte. La préfecture et la DMSOI sont prévenues et suivent l'évolution de la situation. À la vue de l'état de la carcasse, sa mort ne serait pas récente. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 17:39