A la Une . La carcasse d'un deuxième cétacé s'échoue à Sainte-Rose

Un cachalot mort avait été découvert flottant au large de la Rivière de l'Est mercredi, il s'est échoué jeudi matin à Sainte-Rose. La carcasse d'un deuxième cétacé a été retrouvée sur le littoral de la commune ce vendredi. La Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) est sur place pour l'enfouir. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 19:29





Mais la carcasse d'un deuxième cétacé a été repéré le long de Sainte-Rose ce vendredi après-midi et s'est échouée à son tour. La DEAL est sur place pour procéder à son enfouissement. La première observation d'un cadavre de cachalot remonte à mercredi après-midi. Le cétacé se trouvait alors au large de l'embouchure de la Rivière de l'Est. Le corps inanimé de l'animal a été retrouvé jeudi matin sur le littoral de Sainte-Rose. Les autorités ont procédé à des analyses et doivent l'enfouir Mais la carcasse d'un deuxième cétacé a été repéré le long de Sainte-Rose ce vendredi après-midi et s'est échouée à son tour. La DEAL est sur place pour procéder à son enfouissement.