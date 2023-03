Communiqué La caravane sécurité mobilités actives est prête pour son départ le 11 mars

Organisée par le Collectif Réunionnais des usagers de la bicyclette-CRUB en partenariat avec Vélotaf Sud Réunion, Collectif Dionysien à vélo, le CRPV et Vélovie et soutenue par la Fédération des Usagers de la BICYCLETTE-FUB, cette action a pour principal objectif de donner la parole à la population sur le sujet des déplacements à pied et à vélo (les mobilités actives). Par NP - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 08:17

Il s'agira de recueillir l'avis des Réunionnais (témoignages, difficultés, demandes et propositions) à l'aide d'un formulaire numérique, de compiler les contributions puis de les faire parvenir aux États généraux de la mobilité organisés par la Région.



Santé, économie, urbanisme, énergie, environnement, qualité de vie, les enjeux sont multiples et concernent tout le monde.

Nous offrons l'occasion à la population de s'en saisir en allant à leur rencontre.



Les participants pourront se documenter grâce à une exposition, répondre à des quizz, participer à des discussions, faire part de leur avis.



Les élus des communes concernées ont bien sûr été informés et invités à échanger sur les mobilités actives. Une bonne occasion pour eux de donner un coup de projecteur sur leurs actions et leurs projets dans ce domaine.



Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de rejoindre une des étapes de la Caravane sécurité mobilités actives.