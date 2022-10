Rubrique sponsorisée La caravane des “DYS” à Saint-Paul le 10 octobre

Le lundi 10 octobre 2022, journée nationale dédiée aux troubles DYS, la caravane des « Dys » stationnera sur la Place du Débarcadère à Saint-Paul afin de sensibiliser le grand public aux troubles spécifiques du langage et des Apprentissages (TSLA). Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 6 Octobre 2022 à 16:54

« Les enfants souffrant de troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont en situation de handicap transparent. Transparent, car ces troubles cognitifs ne se voient pas et ne sont pas suffisamment connus », nous expliquait il y a quelques années Jean-Claude Toison, président de l’association Dys Semblable.



Père d’un enfant atteint de dyspraxie visio-spatiale, un trouble cognitif spécifique, il a été confronté aux difficultés d’apprentissage de son fils dès son plus jeune âge. « On se sent seul et démuni face à ce handicap de naissance que l’on a à vie. Les parents ont peu d’informations sur ces « Dys » qui affectent les apprentissages précoces. Dans notre cas, ce qui nous a mis la puce à l’oreille, c’est lorsque mon fils a redoublé son CP. Il ne savait pas lire. Ce n’est qu’à la fin du CE2 que l’on a dépisté son trouble lié à l’acquisition des coordinations », se souvient Jean-Claude Toison. Depuis, ce papa a créé en 2014 l’association Dys Semblable. Avec son équipe, il se démène pour sensibiliser le grand public, parents et professeurs, sur ces troubles qui affectent entre 8% et 10% de la population réunionnaise.



Les troubles « Dys » ne sont pas une fatalité



Apparaissant au cours du développement, la grande famille des Dys –dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalulie, Trouble déficit d’Attention (TDA), dysgraphie- fait partie des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (TSLA). Innés et persistant jusqu’à l’âge adulte, ces troubles ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale. Ils peuvent également provoquer une grande souffrance chez les enfants atteints. D’où l’importance d’un dépistage précoce réalisé par des professionnels de santé. Lorsque le diagnostic tombe, la prise en charge doit être rapide. Beaucoup d’effort et de concentration sont nécessaires pour que l’enfant parvienne à se maintenir au même niveau que ses camarades de classe. Mais les Dys n’empêchent pas de mener à bien une carrière. En effet, ces troubles ne sont pas un frein catégorique à l’apprentissage tant qu’ils sont dépistés et pris en charge précocement.



Des signes évocateurs



Le diagnostic précoce améliore le pronostic d’évolution, favorise la réussite scolaire et professionnelle. « Certains signes doivent vous alerter, parents, et vous amener à consulter votre pédiatre ou le médecin scolaire qui fera passer des examens à votre enfant pour les apprentissages. Quant aux signaux d’alarmes, ils sont récurrents et concernent tous les troubles du « Dys ». Cela peut être un enfant qui a du mal à s’habiller seul, qui ne sait pas pédaler lorsqu’il monte à vélo, qui ne mange pas proprement, qui a des difficultés à rentrer dans la lecture… » énumèrait, Jean-Claude Toison, président de l’association Dys Semblable.



Où ?



L’association Dys Semblable sera présente le vendredi 07 octobre dans les jardins de la mairie de 9h à 16h30. En parallèle, elle animera une conférence-débat dans la salle du Front de Mer de 10h à midi sur les troubles du Dys.



Renseignements

Association Dys Semblable

Tél. : 0692 031 306

Mail : dyssemblable@gmail.com

