La capacité d’accueil doublée au Point Justice de La Saline

L’inauguration de ce Point Justice se tient ce mercredi 22 mars 2023 dans le Bassin de vie de La Saline. Cette antenne décentralisée, récemment réhabilitée, vise à garantir l’accès aux droits de la population sur l’ensemble du territoire Saint-Paulois, y compris dans les hauts.

C’est un enjeu prioritaire comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, face aux partenaires et acteurs du monde judiciaire en charge des permanences dans les trois Points Justice du territoire (La Saline, Plateau Caillou et le front de mer de Saint-Paul).

Le Bâtonnier, Maître Laurent PAYEN, participe à cette inauguration. Ce Point Justice contribue à optimiser le service public rendu aux administrés. Sa capacité d’accueil a ainsi été doublée avec une augmentation des bureaux mis à disposition des intervenants.

Ce rendez-vous important se déroule aussi en présence de l’Adjoint au Bassin de vie de La Saline, Dominique VIRAMA-COUTAYE, de la Conseillère municipale déléguée à l’égalité aux Droits, Patricia VALLON-HOARAU-CROSSON, et de la Conseillère municipale, déléguée à la Politique de la Ville, Denise DELAVANNE.

Ce Point de Justice modernisé illustre la volonté de l’équipe municipale de territorialiser son action. L’enjeu est d’équilibrer l’aménagement entre les bas, les mi-pentes et les hauts. Notre territoire très complexe possède des Bassins de vie à la fois ruraux et urbains.

C’est pourquoi des opérations d’aménagement se déploient dans les hauts. La structuration du bourg du Guillaume et de celui de La Saline dynamisera ces parties du territoire.



Permanences décuplées à Plateau Caillou

Cette Maison de Justice et du droit, ancien nom des Points Justice, accueillait l’ancienne école maternelle de La Saline. 210 000 euros ont permis de réhabiliter cette antenne de juillet 2022 jusqu’au 28 février 2023. La banque d’accueil a également été réagencée avec la création de toilettes pour les Personnes à mobilité réduite.

Le parking et la voie d’accès ont été refaits. Ce bâtiment a été sécurisé et clôturé. La cour extérieure a été aménagée et embellie. Il s’agit de répondre au mieux aux demandes des usagers (famille, travail, litige, consommation, logement).

Par ailleurs, des travaux ont également été menés au Point de Justice de Plateau Caillou où le nombre de bureaux a été doublé et où les permanences ont été décuplées. Des travaux sont aussi prévus au Point Justice du front de mer.

Le premier magistrat, Emmanuel SÉRAPHIN, insiste également sur la nécessité de travailler sur la durée avec les professionnels de la Justice. Chaque année, 1 500 conciliations sont effet menées sur le territoire.



Le Maire salue le soutien constant du Conseil Départemental de l’Accès aux Droits (CDAD) pour répondre à ces demandes croissantes. Les Randonnées du droit, pilotées par le CDAD en lien avec la Ville, traduisent cette ambition. À l’image de ces Randonnées, récemment organisées dans le cirque de Mafate, la Journée d’Accès aux Droits propose chaque année à la population des consultations juridiques gratuites à Saint-Paul.

6 Conseillers numériques itinérants se déploient aussi dans les Bassins de vie. Ils aident la population dans les démarches administratives et les déclarations en ligne. Dans cette optique, une vingtaine d’aidants connect habilités accompagne les citoyens dans les mairies annexes et les équipements de proximité. Les écrivains publics assurent aussi des permanences régulières.

Tout ce travail de fond repose sur l’étroite collaboration avec les acteurs du monde judiciaire et les partenaires socio-économiques. L’objectif commun est d’améliorer le quotidien des citoyens. Ce travail constructif déjà entamé se poursuivra.









