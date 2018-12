La cantine scolaire de Saint-Louis est-elle aussi peu généreuse ?

Une petite tranche de jambon, une petite cuillère de salade composée et un morceau de pain…la photo du maigre plateau repas a fait le tour des réseaux sociaux. Selon des internautes et des parents d’élèves indignés, c'est ce plateau repas famélique qui aurait été donné ce mardi dans une école de la ville de Saint-Louis.



Depuis quelques semaines, le riz ferait également défaut et des "débordements" dans la cuisine centrale ont été signalés. Une lettre d’une directrice d’école en ce sens a été envoyée il y a deux jours au Procureur de la République.



Ce menu, publié comme chaque semaine sur le site de la ville, a été effectivement validé par un diététicien et une commission composée de professionnels et de parents d’élèves, indique la mairie, sollicitée par nos soins pour commenter la fameuse photo prise par un anonyme dans une des cantines de la ville.



"La restauration collective a livré la quantité nécessaire aux écoles, le manque de nourriture ne s'est pas fait à la livraison dans les écoles si cela est avéré". Au sein de la collectivité, on s’interroge sur l’authenticité de la photo et les intentions de la personne qui l’a prise. Serait-ce une manoeuvre politicienne alors que le repas de Noël s’est "très bien déroulé et que tout le monde était content", avance la mairie qui porte ses soupçons sur une personne en particulier, ouvertement opposée à la majorité en place.



"La restauration scolaire n'est pas un service public obligatoire mais facultatif et à Saint-Louis la cantine est à 20 euros par mois ce qui correspond aux frais d'inscription".