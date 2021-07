A la Une . La cantine devient quasiment gratuite à Saint-Benoît

Une bonne nouvelle est sortie du conseil municipal de Saint-Benoît pour les parents d'élèves. Le prix de l'abonnement à la cantine scolaire va chuter à 4 euros par an (tranche 1). Par Samuel Irlepenne et Baradi Siva - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 08:17

Les conseillers municipaux de Saint-Benoît menés par l'édile Patrice Selly se sont penchés sur un dossier important de la nouvelle mandature élue il y a moins d'un an : la cantine scolaire. "Nous avons acté un engagement de campagne, réitéré au moment des orientations budgétaires", explique le maire de Saint-Benoît.



La cantine scolaire pour les tranches 1 et 2 des familles de Saint-Benoît devient "quasiment gratuite", assure-t-il. Le prix passe à deux centimes par repas pour la tranche 1 et à 3 centimes pour la tranche 2. "Ce qui revient pour une famille qui se trouve dans la tranche 1 à 4 euros pour un enfant sur toute l'année scolaire", précise l'élu.



"C'est un moment important puisqu'aujourd'hui de nombreuses familles de Saint-Benoît vont voir leur pouvoir d'achat être amélioré", affirme-t-il.



Pourquoi la cantine n'est-elle pas totalement gratuite ?



"Cette quasi-gratuité va nous permettre de continuer à percevoir une subvention de la part de la CAF qui est de 1,8 million d'euros par an et qui vient contribuer au paiement du marché public que la commune a avec le prestataire", explique le maire de Saint-Benoît.



La cuisine centrale est à vendre



"Aujourd'hui, nous avons aussi acté le principe de la cession de la cuisine centrale de Saint-Benoît. Cette cession avait déjà été annoncée, elle s'inscrit dans le cadre des cessions d'actifs que nous avons engagé l'année dernière pour redresser les comptes de la commune. Il s'agit d'une étape supplémentaire et lors du prochain conseil municipal, nous acterons la cession véritable à l'acquéreur qui aura formulé l'offre la plus intéressante pour la mairie de Saint-Benoît", détaille-t-il.