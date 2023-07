La cantine, c’est 1 euro !

La Région Réunion a présenté ce vendredi 7 juillet 2023 lors d’une conférence de presse son dispositif "Kantine à 1 euro", mis en place dans tous les lycées publics de La Réunion dès la prochaine rentrée scolaire. "Nous sommes fiers de présenter aujourd’hui ce dispositif. Oui, 1 euro, ce sera le prix tous les jours de l’année d’un repas équilibré pour chaque lycéen comprenant une entrée, un plat et un dessert", a notamment expliqué la Présidente de Région, Huguette Bello, "ce dispositif poursuit trois objectifs prioritaires et fondamentaux : permettre à nos lycéens de mieux manger pour mieux apprendre à l’école, réduire les inégalités alimentaires et répondre à la question majeure du pouvoir d’achat des familles réunionnaises."



Pour les familles, ce nouveau dispositif représente un gain de plus de 300 euros par an et par enfant scolarisé dans un lycée.

"Notre ambition est aussi d’accorder une place plus importante à la production locale dans nos cantines", a également noté la vice-Présidente déléguée à l’éducation, Céline Sitouze, "nous avons déjà signé des conventions avec plusieurs filières. Le travail se poursuit avec d’autres. Dès la prochaine rentrée, nos jeunes auront plus de produits locaux dans leurs assiettes".