Bien être La cannelle et ses atouts hypoglycémiants !

Son parfum entêtant fait recette depuis Madagascar, les Seychelles, la Chine, les principaux pays producteurs. Sa présence dans les desserts d’orient n’est pas un hasard. La cannelle est hypoglycémiante. Des chercheurs ont pu vérifier ses effets sur le diabète, elle équilibre merveilleusement la glycémie et surtout permet au corps de mieux utiliser l’insuline. En plus, elle est gorgée de polyphénols aux propriétés antioxydantes.

Par NP - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 09:30

En cuisine, sa saveur unique parfume le salé mais aussi le sucré : les ragoûts, les tajines, tous vos fruits cuits desserts et gâteaux « maison », thé, tisane. Elle chauffe le corps, fortifie la microcirculation sous cutanée.

Cerise sur le gâteau, elle combat la cellulite, les troubles de digestion, la nausée…



La cannelle s’harmonise parfaitement avec le miel, la sagesse populaire en est le témoin. Elle peut être encore utilisée comme médicament dans de nombreuses situations. Par exemple la cannelle et le miel sont efficaces pour l’arthrite.





La cannelle: contre le sucre!

Prendre matin et soir, une tasse d’eau chaude avec trois cuillères à café de miel plus une petite cuillère à café de cannelle en poudre. Prise régulièrement, même l’arthrite chronique diminue spectaculairement et la douleur est soulagée.





Petites astuces

Acné : Réaliser une pâte avec trois cuillères à soupe de miel et une cuillère à café de cannelle en poudre. Appliquer la mixture sur les boutons avant de vous coucher et lavez-vous le matin à l’eau tiède.





Tisane amaigrissante

Elle régularise les glandes endocrines, le foie, les intestins et améliore la circulation du sang.

A faire chez son pharmacien le mélange suivant :

10 gr artichaut

10 gr aubier de tilleul

10 gr ortie piquante

10 gr marrube blanc

10 gr bourdaine

10 gr bruyère

20 gr reine des près

20 gr vigne rouge

60 gr varech vésiculeux



Mettre un litre d’eau froide dans une casserole. Jeter dedans quatre cuillères à soupe du mélange. Porter à ébullition trois minutes. Eteindre le feu et laisser infuser dix minutes en recouvrant la casserole. Filtrer et boire dans la journée. Si vous l’emmenez au bureau, la mettre dans un thermos. Je vous conseille de toujours boire une tisane chaude ou tiède, pas froide !