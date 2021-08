La canne à sucre à La Réunion

(en réponse au reportage du JIR du 5 aout 2021 « L’État veut changer de modèle »)





Un enfant trop gâté se construit mal, ne développe aucune immunités contre les difficultés de la vie et devient un adulte inadapté donc fragile. Pour la canne à sucre, enfant gâté des activités tropicales de l’Outre-Mer, il en est de même. Les taux d’aide publique, nous dit-on, oscillent entre 80 et 205% du chiffre d’affaire. Résultat des courses, même avec cette aide pharamineuse des contribuables, cette activité est de moins en moins efficace, productive rentable et vertueuse. S’il peut être bon, dans certains cas, de subventionner dans certains territoires, la production de nourriture indispensable à l’être humain (1) il est indécent de le faire pour une substance dont la production et la consommation excessive devient le mal du siècle. Il est indécent de le faire sur une petite ile tropicale qui importe 90% de ce qu’elle consomme et qui manque de terre agricole pour nourrir ses habitants. Il est indécent de le faire au détriment d’une autre activité agricole qui outre pourrait nourrir plus sainement nos iliens, permettrait de rendre leur dignité aux trop nombreux chômeurs de l’ile. Il est indécent de le faire en massacrant nos paysages et en empoisonnant la terre et l’eau avec les nombreux produits chimiques que cette agriculture industrielle utilise massivement. À l’époque où nous luttons tous contre la malbouffe, le dérèglement climatique et la destruction de l’environnement, il est indécent d’utiliser l’argent public pour subventionner une activité qui bafoue toutes les règles vertueuses adoptées aujourd’hui par une très grande majorité d’entreprises et de citoyens. Oui, Messieurs les élus, les décideurs et autres responsables sociétaux, il est urgent de changer de modèle, pour la canne à sucre, c’est évident mais pour beaucoup d’autres secteurs d’activité. Nous sommes de plus en plus nombreux à considérer que, globalement, sur l’ensemble de la planète, ce changement est indispensable et urgent. Il en va de l’avenir de l’espèce humaine, rien de moins. Les petites guerres à travers le Monde et les grandes épidémies, preuve de nos nouvelles fragilités, sont les prémices de catastrophes qui nous attendent si nous ne décidons pas ces changements.





(1) La Norvège, pays aux hivers longs et rigoureux, subventionne abondamment ses agriculteurs et, en particulier, la production de lait. Ainsi, ce pays qui a connu deux guerres mondiales, tente, avec juste raison, de se prémunir contre toute rupture d’approvisionnement.