A la Une . La candidate n°1 de Miss Réunion se trompe d'expression kréol et en rit

Inès Ziata se trouve à nouveau sous les feux des projecteurs des réseaux sociaux. La candidate n°1 de Miss Réunion prend les moqueries avec humour. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 10:05

C'est la rentrée sur Antenne Réunion. Christophe Bégert reçoit les candidates de Miss Réunion dans son émission Master Quine. La candidate n°1, Inès Ziata, a fait rire les internautes avec sa réponse inattendue à une des questions du quiz.



"Complétez l'expression créole suivante : Kan mi koz ek saucisse..."



La candidate avait le choix entre "Bouchon i décale", "Cabri bat la langue", "Bèf i plèr" ou encore "Boucané rest pendillé".



Elle explique avoir entendu l'expression mais ne plus se souvenir de la bonne réponse. Elle propose alors "Bouchon i décale".



​Inès Ziata prend avec beaucoup d'humour les commentaires des internautes. L'extrait de la vidéo a été repartagée sur de nombreux réseaux sociaux. Elle a même partagé elle-même des créations humoristiques qui s'inspirent de cette partie de l'émission.





La candidate n°1 avait déjà fait parler d'elle lors de la révélation des prétendantes à Miss Réunion. D'anciens tweets avaient refait surface et avaient provoqué la colère de nombreux internautes . Elle avait alors expliqué qu'elle venait, à un jeune âge, de s'installer à La Réunion, ce qui l'avait éloignée de membres importants de sa famille.