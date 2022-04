A la Une . La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est ouverte

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute ce 19 avril et se poursuivra jusqu’au 30 septembre 2022. Par LG - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 13:52

La grippe saisonnière, très contagieuse, est souvent considérée à tort comme bénigne alors qu’elle cause chaque année à La Réunion des hospitalisations et des décès.



Parce que le virus de la grippe évolue, il est indispensable de s'en protéger et de se faire vacciner tous les ans. La vaccination est recommandée notamment pour les personnes à risque de développer une forme grave : personnes âgées de plus de 65 ans, femmes enceintes, personnes atteintes d’une maladie chronique ou d’obésité sévère.

L’année dernière, le taux de couverture vaccinale de la population éligible n’était que de 27% à La Réunion, et très inférieur à la moyenne nationale (50%).



L’ARS La Réunion et l’Assurance Maladie Réunion rappellent aux Réunionnais l’importance de se protéger de la grippe, en adoptant les gestes barrières qui permettent de limiter la propagation des virus et, pour les personnes à risque, de se faire vacciner dès le début de la campagne.