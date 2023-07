A la Une . La "cagnotte de la honte" atteint 1,6 million d'euros, une plainte déposée par la famille de Nahel

La cagnotte en ligne pour la famille du policier impliqué dans la mort de Nahel a été clôturée après avoir récolté 1,6 million d'euros. Le gouvernement et la plateforme de collecte indiquent que cette cagnotte respecte les règles. L'avocat de la mère de Nahel annonce avoir déposé plainte.

Par GD - Publié le Mercredi 5 Juillet 2023 à 11:20

C'est donc à 1.636.240 euros, provenant de 85.107 dons, que la cagnotte qui suscite la polémique a été clôturée. Lancée par Jean Messiha, cette collecte de dons sur la plateforme GoFundMe en "soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian.M" a donc été fermée hier soir.



Le succès de cette "cagnotte de la honte" a provoqué un tollé parmi une partie de la classe politique et de la population. Le député PS Arthur Delaporte a saisi la procureure de la République de Paris afin de faire fermer cette cagnotte au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Le député estime que cet argent va avoir "un risque réel de financement direct des frais faisant suite à une éventuelle condamnation judiciaire".



Dans ses règles d'utilisation, la plateforme GoFundMe indique que les collectes de fonds pour une défense juridique d'un crime violent ou les pages contenant des propos haineux sont interdites et supprimées. L'entreprise estime cette collecte comme conforme à ses règles.



La loi française, de son côté, interdit toute souscription pour payer les amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, mais reste ouverte aux interprétations des juges.

Le gouvernement botte en touche, la famille de Nahel porte plainte



Lundi dernier, Elisabeth Borne avait concédé que le fait que la cagnotte "par une personne proche de l'extrême droite" ne "contribue pas à l'apaisement", mais que "ça n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de son existence". Une position suivie par Gérald Darmanin qui a déclaré qu'il "appartenait à la justice de la fermer".



Dans la soirée, Me Yassine Bouzrou, l'avocat de la famille de Nahel, a déposé une plainte pour "escroquerie en bande organisée, détournement de traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits contre Jean Messiha et contre toutes les personnes qui seront identifiées par l'enquête comme ayant participé à ces infractions".