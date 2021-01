Animaux La cagnotte Leetchi de janvier en faveur de Droit de Cité





Nous voilà de retour avec notre "Gamelle solidaire" en faveur des chiens et chats hébergés à l'ARCHE DE NOE en attente d'adoption pour les petits et grands chanceux, ou pour couler encore des jours heureux et en paix pour nos compagnons au "Pavillon des seniors".



Grâce à vous nous avons pu collecter avec La Gamelle Solidaire un total de 11 573 € en 8 cagnottes , soit une moyenne de 1446 € par GAMELLE SOLIDAIRE, ce qui représente 30 % de notre budget mensuel aliments chiens et chats. Voilà pour les points positifs et encourageants.



Au rayon des déconvenues, nous avons noté une très forte diminution des dons d'aliments en magasins où nous sommes passés de 160 sacs de 20 kg offerts en moyenne chaque année par les clients du magasin où nous nous fournissons habituellement à raison de 800 sacs par an à seulement 38 sacs de 20 kg offerts en 2020. Sans aucun doute un effet COVID."



Astrid PUISSANT

Association Droit de cité - Refuge Arche de Noé

0692 36 28 09



