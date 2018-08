La brocante de Saint-Paul fête ses 20 ans

20 ans plus tard, le nombre de brocanteurs s’élève à près de 400 contre 20 en 1998. La société organisatrice de l’événement -Tienbooo Communication, soutenue par la collectivité saint-pauloise- précise dans un communiqué : « La brocante du front de mer est le lieu par excellence pour les chineurs à la recherche de trésors insolites et cachés. »



D’abord « Foire à la Brocante de l’Ouest », la manifestation se développe. Le site, face à la mer, offre l’avantage de pouvoir accueillir plus de bradeurs, de visiteurs et des conditions de sécurité optimales. Ce rendez-vous suscite d’ailleurs des vocations avec l’émergence de manifestations concurrentes.



L’occasion aussi pour la Commune de participer à l’essor de l’économie circulaire avec des produits de qualité vendus à petits prix. Jeux, jouets, chaussures, livres, antiquités, produits électroniques ou vêtements par exemple. Un succès avec un pic de 4 000 visiteurs parfois atteint lors de ce vide-grenier.



L’emblématique brocante de Saint-Paul se déroule deux fois par mois. Les deuxièmes et derniers dimanches du mois, de 4 à 13 heures. Elle reste ouverte à tous sans réservation. Il faut se rendre directement sur place dès 4 heures pour une mise en place prévue à 8 heures.



Plus d’informations au 02 62 55 30 20/ 0692 85 28 59/ ou sur le site de l’entreprise et sur sa page Facebook.