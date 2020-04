La brigade verte en action pour nettoyer les quartiers

Les équipes des agents de la commune de Saint-Paul continuent de nettoyer tous les secteurs. Après les espaces publics, ils ciblent les quartiers. Des membres de la brigade verte réalisaient récemment une intervention à Saint-Gilles.Comme vous le verrez sur cette photo prise à Saint-Gilles, le travail se poursuit. Avec de la tonte au rond-point de Roquefeuil, rue Capella, du débroussaillage avenue Miranda et de l’élagage rue des Amiantes à l’Hermitage).N’hésitez pas à envoyer vos signalements liés à l’Environnement à la page Facebook Allo Propreté Saint-Paul. Objectif : remonter d’éventuels signalements de dépôts sauvages.L’Agence Régionale de Santé La Réunion organise également des opérations de démoustication à la Plaine et à Trou d’eau. Leurs agents effectueront des traitements les nuits du mercredi 22 au jeudi 23 avril, et du dimanche 26 au lundi 27 avril 2020, entre minuit et cinq heures du matin.Comme l’action de la collectivité, le but reste d’enrayer la circulation de la dengue