Communiqué La brigade des volontaires Service Civique Solidarité Seniors à Mafate

Début juillet, une dizaine de jeunes en Service Civique Solidarité Séniors partiront à la rencontre des gramounes d’Ilet à Malheur et Aurère. Par N.P - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 09:53

Le communiqué :



Du 4 juillet au 6 juillet une dizaine de jeunes en Service Civique Solidarité Séniors partent à la rencontre des gramounes d’Ilet à Malheur et Aurère. Au programme, visites de convivialité, jeux intergénérationnels, ateliers bien être et un temps fort : lotoquine le mercredi 5 juillet à 13h30 dans l’école de l’Ilet à Malheur.



Force est de le constater ; le lien intergénérationnel est d’une grande importance.. Et les jeunes réunionnais en ont bien conscience ! Chaque jour près de 250 volontaires engagés en SC2S sur l’île de la Réunion participent à la lutte contre l’isolement des Seniors. Aujourd’hui, ce dévouement des jeunes entre 16 et 25 ans permet l’accompagnement de plus de 4000 gramounes sur toute l’île. Du Nord au Sud, de la côte jusque dans les hauts, les petits poussins (comme s’amusent à les appeler les seniors, rapport à leurs t-shirts colorés) sont partout !



Dans cette volonté de toucher le plus grand nombre et d’aller à la rencontre des gramounes, un projet d’événement à Mafate est lancé. L’idée ; proposer à des volontaires en SC2S de venir passer 3 jours (2 nuits) à l’Ilet à Malheur de Mafate pour leur apporter leur jeunesse, leur convivialité et bien plus encore ! Au programme, ateliers bien être, brigade mobile à la rencontre des gramounes des Ilet alentours, temps collectifs, soirée festive… Un projet ambitieux mais pas impossible, qui verra le jour les 5, 6 et 7 juillet grâce à la collaboration de la ville de la Possession, et de Mafatais mobilisés.



Pour suivre cette première édition d’sc2s à Mafate, rendez-vous le 5, 6 et 7 juillet sur la page instagram @sc2s_la_reunion, ou bien sur place pour les plus motivés !



- Gramounes toujours ! Le SC2S à la Réunion -



Cette année encore, et après 2 ans d’existence sur le territoire, on compte pas moins de 250 jeunes qui donnent de leur temps et de leur énergie au service de la cause. Ainsi, pendant en moyenne 8 mois, ces jeunes qui croient en la force de l’intergénérationnel investissent les domiciles, les associations, les EHPAD et autres acteurs du Grand Âge, afin de vivre l’expérience de la Rencontre avec les gramouns. Grâce à cette mobilisation dont les réunionnais ont le secret (nous sommes la région de France qui compte le plus d’engagés dans le dispositif!), on totalise pour l’heure 4400 seniors accompagnés par nos volontaires. Les chiffres parlent d’eux même ; c’est un véritable succès et levier du Bien Vieillir.



Qu’est-ce que Service Civique Solidarité Seniors (SC2S) ? Lancé en mars 2021, le Service Civique Solidarité Seniors (SC2S), a été créé avec l'appui de l'action sociale Agirc-Arrco, via le groupe Malakoff Humanis, du Ministère chargé de l'Autonomie et du Secrétariat d'Etat chargé de la Jeunesse et de l'Engagement, du Secrétariat Général des Ministères Sociaux, de la CNSA, et de l’Agence du Service Civique. Il s’agit d’une mobilisation nationale dont l’objectif est de lutter contre l’isolement des personnes âgées grâce aux volontaires en Service Civique. En l’espace de quelques mois, SC2S a ainsi lancé plus de 250 missions à la Réunion en aidant les collectivités, associations et les établissements publics à accueillir les volontaires.