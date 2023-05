La brigade Saint-Leusienne séduit le jury de préparation au Plateau d’Or

Un poulet rôti, gratin de pommes de terre avec citrouille en plat de résistance et un dessert de fruits frais de saison ont comblé le jury du 1er entrainement de la brigade des agents de cantine en prévision du concours départemental de restauration scolaire.

La cheffe d’équipe Maguy Boinette et ses deux coéquipiers Mickael Betat et Flora Clain ont découvert le panier garni des ingrédients ce matin à 8h00, trois heures seulement avant le repas.



Aux côtés des parents et de leurs enfants préinscrits sur notre site pour l’occasion, Jean-Claude Ellaya le patron de la charcuterie de référence à Piton Saint-Leu accompagné du champion de France du dessert 2022, Julien Leveneur et de Jérémy Lavarel, disciple Escoffier ont souligné la qualité du travail des agents de cantine Saint-Leusiens qui nous représenteront le 19 mai à l’Entre-deux.

Le 1er Adjoint au Maire, Pierre Guinet et les conseillers municipaux Marie Alexandre, David René, Suzelle Barbin et Marjorie Lenclume (déléguée à la jeunesse) ont apprécié la saveur du plat principal et l’originalité du dessert. Cécile et Reine-May Aaron, représentantes du Rotary Club, ont souligné la prouesse de l’équipe Saint-Leusienne.



Personnalités qualifiées, parents et enfants ont donc noté avec enthousiasme la performance et demandé quelques ajustements en termes d’assaisonnement pour le second entrainement. La brigade de Saint-Leu relèvera donc de nouveau le défi, mercredi prochain, 10 mai 2023 à l’école Mario Hoarau.



Il reste encore des places dans le jury pour des duos parent/enfant. Alors n’hésitez plus, inscrivez vous et rejoignez les jurés Saint-Leusiens de la préparation au Plateau d’Or de la restauration scolaire.