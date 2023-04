Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La bretelle d’accès au CHOR inaugurée ce jeudi 13 avril Quatre ans après la mise en service du Centre Hopistalier Ouest Réunion, la bretelle d’accès pour les automobilistes venant du Sud a été inaugurée ce jeudi 13 avril en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de la présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO, de la conseillère municipale Adèle ODON et de la Sous-Préfète, Sylvie Cendre.

Les premiers automobilistes étaient encore hésitants avant d’emprunter la nouvelle voie d’accès directe qui mène au Centre Hospitalier Ouest Réunion. Fraichement inaugurée ce jeudi 13 avril, cela faisait de nombreuses années que cette bretelle d’accès était attendue par les Saint-Paulois, mais aussi par tous les usagers et le personnel hospitalier se rendant au CHOR. Cet aménagement structurant, qui permet d’accéder au CHOR directement par la RN1, est incontournable et indispensable dans un projet tel qu’un hôpital de cet ampleur. Le secteur hospitalier est un enjeu social et politique incontournable. “Cette bretelle répond à un réel besoin pour la population en termes d’accessibilité mais aussi de proximité de soins”, déclare Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul. “Nous avons la responsabilité de proposer aux automobilistes réunionnais, des réseaux routiers de qualité”, précise la présidente de la Région Réunion Huguette BELLO. En effet, 650 km de routes et de voiries forment le principal réseau structurant des routes de La Réunion. Ce dernier accueille plus de 70% du trafic total de l’île et relève de la compétence de la Région Réunion. Cet aménagement dont l’investissement s’élève à 8,1 millions d’euros était plus que nécessaire pour cet axe (Savanna-Cambaie) qui enregistre un trafic en constante augmentation avec une moyenne sur l’année de 90 000 véhicules/jour depuis 2018, ce qui en fait un des tronçons les plus chargés du réseau routier national géré par La Région Réunion.



Une voie collectrice



Cette bretelle d’accès est appelée “collectrice” car elle est séparée physiquement des autres voies de transit de la RN1 par une glissière en béton. Cette collectrice permettra de capter les automobilistes voulant sortir à l’échangeur de Cambaie, mais aussi d’accéder directement au CHOR depuis la RN1, sans avoir à passer par l’échangeur de Cambaie. Aussi, afin de limiter les risques de traversées piétonnes sur la 2×2 voies qui devient plus facile d’accès depuis le CHOR un système de brise-vue a été mis en place sur les glissières en béton séparant la collectrice des voies rapides, mais aussi le terre-plein central entre les deux sens de circulation de la RN1. “La création de cette bretelle d’accès par la Région aujourd’hui ne doit peut-être rien au hasard, c’est un engagement pour La Réunion et pour le territoire de la Côté Ouest et pour Saint-Paul qui se poursuit aujourd’hui”, déclare le premier magistrat qui poursuit : “La réalisation de cette continuité augure également d’un accès renouvelé au centre-ville de Saint-Paul, avec l’ambition d’y faire passer toutes les mobilités douces et notre Bus à Haut Niveau de Service, et pourquoi pas un futur réseau ferré”, conclut le Maire de Saint-Paul.





