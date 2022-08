Communiqué La braderie de l'Océan revient pour sa 22e édition

Après 2 ans d’absence, la traditionnelle Braderie commerciale de l’Océan revient dans le bas de la rue Maréchal Leclerc, du vendredi 5 au dimanche 14 août 2022 de 9h à 18h. Durant ces 9 jours, les commerçants résidents, forains et artisans proposeront leurs produits à la vente, en parallèle de nombreuses animations. Par Ville de Saint-Denis - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 17:53

Ville moderne et ambitieuse, Saint-Denis a à cœur la dynamisation de son centre-ville. C’est pourquoi elle organise cette manifestation en partenariat avec l’Union des Commerçants Dionysiens (UCD).



Si la Braderie débute dès le vendredi 5 août à 9h, son inauguration officielle se déroulera le samedi 6 août à 10h, en présence d’Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis, des élus et...en fanfare.



Cette année, la manifestation se concentre entre le boulevard Nehru et le rond-point Saint-Jacques afin de favoriser l’attractivité et l’effervescence de l’événement. Les étals des commerçants résidents côtoieront les stands forains : métiers de bouche, textile/mode, artisanat fait main et produits du terroir...



Petits et grands pourront également profiter de nombreuses animations tout au long de la Braderie, et notamment les week-ends et le mercredi : animations musicales, karaoké, parades, danse, jonglerie, magie, atelier tatouages éphémères, Just Dance, et autres surprises.



Précisions importantes :



• En raison d’une procession religieuse prévue sur la voie publique, il n’y aura pas de Braderie le jeudi 11 août. • L’accès au bas de la rue Maréchal Leclerc sera interdit aux automobilistes de 8h à 18h45 du vendredi 5 au dimanche 14 août 2022 afin de permettre l’installation des forains et des étals des commerçants résidents.



Yassine Mangrolia, élu délégué au développement touristique et économique : "C’est une grande joie pour nous que la Braderie de l’Océan fasse son retour puisque la dernière édition datait de 2019. La Ville de Saint-Denis a répondu favorablement à la demande de l’Union des Commerçants Dionysiens et travaille avec elle pour l’organisation. Nous sommes très heureux de reconduire cette manifestation très importante pour les commerçants du bas de la rue Maréchal Leclerc en cette période de pré-rentrée scolaire. Nous attendons un public très nombreux, avec des animations présentes tout au long de cette braderie et un parc pour enfants."