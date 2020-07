La braderie de Saint-Paul s’invite chez vos commerçants !

À noter dans vos agendas : une braderie commerciale se déroulera du 7 au 14 juillet au centre-ville de Saint-Paul. Toutefois, en raison du contexte sanitaire actuel liée à la pandémie de la Covid-19, la traditionnelle braderie du mois de juillet se tiendra dans les commerces et non dans les rues dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.



Photocabine, distribution de drapeaux dans le cadre du 14 juillet, personnages costumés pour les marmailles, nocturne le 11 juillet jusqu’à 22h, Festifood, passage de Miss Réunion, animation musicale et autres bons plans qui feront certainement plaisir à votre porte-monnaie… Les commerçants de Saint-Paul vous attendent du 7 au 14 juillet au centre-ville à l’occasion de cette braderie revisitée. Venez profiter des animations et des réductions pouvant aller jusqu’à 50% !

Vien à zot !