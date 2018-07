La boxe anglaise séduit les femmes

Créée en 2009, l’association sportive portoise de boxe anglaise (ASPBA) propose des cours de boxe anglaise pour tous les publics. Une équipe de bénévoles accompagne celle des dirigeants pour le fonctionnement général de l’association et la mise en oeuvre de ses activités qui fédère plus de 170 licenciés dont 45% des femmes.



L’association compte parmi ses adhérents des champions amateurs de niveau régional, national et international grâce notamment à ses affiliations à deux fédérations spécifiques, la Fédération Française de boxe Anglaise (discipline Olympique) et à la Fédération Française du Sport Travailliste. L’association, parallèlement à ses missions premières, répond aux orientations populaires et sportive de la ville, telles que la sensibilisation et l’incitation à une pratique sportive régulière ouverte à tous, l’accompagnement des projets d’animation dans les quartiers, le développement de la discipline en milieu scolaire, pour les valeurs de courage et de persévérance, mais surtout de respect et de tolérance qu’elle véhicule.



1ère JOURNÉE FÉMININE DE BOXE ANGLAISE



La boxe anglaise féminine en France a connu un essor déterminant grâce notamment à Estelle Mossely et Sarah Ourahmoune qui ont respectivement remporté une médaille d’or et une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

L’ASPBA a organisé, le 10 mars dernier, une journée promotionnelle de la boxe anglaise exclusivement féminine, afin de valoriser la pratique de la boxe féminine.



Le programme de la journée été très dense. Dès 10h les non initiés à la boxe anglaise ont été accueillis au Complexe sportif du Port pour participer à une animation d’aéro-boxe et une initiation à la boxe anglaise. L’aéro-boxe est l’une des disciplines les plus appréciées. C’est un sport qui allie le fitness, dérivé de l’aérobic, et le cardio-combat (enchaînement de pas et de gestes techniques de la boxe anglaise).



L’après-midi a été consacrée aux combats féminins, pendants lesquels se sont affrontées une vingtaine de boxeuse issues de différents clubs de l’île.



Ce projet a mobilisé toute l’équipe technique du club pour l’arbitrage, la pesée, les juges mais aussi les bénévoles pour la gestion de la logistique. Robin Araste, un jeune en formation BP JEPS, est à l’origine de ce projet. Il a souhaité valoriser les femmes et leur esprit de combativité, espérant ainsi casser le cliché d’un sport trop souvent réservé aux hommes, « organiser une telle manifestation n’a pas été simple, ni de tout repos », nous confie l’organisateur, « notamment la communication, mais l’objectif été trop important pour que je n’aille pas au bout de ce projet ». Une première édition qui a conquis le public ! La deuxième est d’ores et déjà programmée en 2019.