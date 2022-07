La bouteille de gaz à 15 euros, une réalité pour les Réunionnais dès ce lundi 1er août

Conformément à leur engagement du 6 juillet dernier, la Présidente de Région, Huguette Bello et le Président du Département, Cyrille Melchior, ont signé ce vendredi 29 juillet, en présence du Préfet, Jacques Billant, et avec les compagnies pétrolières, la convention d’application du dispositif visant à réduire le prix de vente de la bouteille de gaz à La Réunion.



Cet acte positif accompli par le Département et la Région aujourd’hui, en faveur du pouvoir d’achat, montre l’engagement des collectivités pour répondre aux préoccupations concrètes des Réunionnais.



Grâce à la mobilisation financière conjointe du Conseil Régional et du Conseil Départemental, estimée à 10 millions d’euros, les familles réunionnaises et les entreprises vont bénéficier, dès ce lundi 1er août, d’une bouteille de gaz à un prix de 15 euros jusqu’au 31 décembre 2022.